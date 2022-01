포드, 스트라이프와 제휴로 온라인 결제시장 진출

[아시아경제 권재희 기자] 미국 포드 자동차가 온라인 간편결제 스타트업 스트라이프와 손잡고 전자상거래 시장에 진출한다.

17일(현지시간) CNBC에 따르면 포드의 금융 서비스 자회사 포드 크레딧 컴퍼니가 스트라이프와 5년 계약을 체결했다. 포드는 북미를 시작으로 유럽 등지에서 2022년 하반기 온라인 결제 방식을 선보일 예정이다.

스트라이프는 포드 차량의 주문 및 예약 뿐 아니라 포드 웹사이트로부터 전역에 있는 포드나 링컨차 딜러샵과의 온라인 결제 연동 시스템을 구축하기로 했다. 기존 딜러샵은 온라인 결제 시스템이 구축돼 있지 않았는데 스트라이프와의 제휴로 온라인 결제 편의성을 높인다는 구상이다.

모건 해리스 포드 크레딧 컴퍼니 최고경영자(CEO)는 이날 성명을 통해 "우리는 고객들이 중요하다고 여기는 경험에서 차별화를 선사하기 위해 노력해왔다"며 "온라인 결제 스타트업의 선두 기업인 스트라이프와의 협업은 전략적 결정"이라고 밝혔다.

스트라이프는 포드와의 제휴로 최대 고객사를 확보하게 됐다. 2009년 아일랜드 출신 패트릭 콜리슨과 존 콜리슨 형제가 설립한 전자결제서비스 스타트업으로 코로나19 대유행 이후 급성장했다. 스트라이프는 온라인 결제 시스템에서 독보적인 입지를 차지하고 있는 페이팔보다 간편한 시스템을 갖춘 반면 건당 카드 수수료는 절반 가량으로 낮췄다. 스트라이프의 주요 고객사로는 쇼피파이, 세일즈포스, 딜리버루 등이 있다.

CNBC는 "이번 제휴는 스트라이프의 고객사 수주 중 가장 큰 규모"라고 보도했다.

