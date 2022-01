경찰 '생활범죄팀' 7년 만에 폐지…내부 불만도

[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 생활 주변 범죄를 근절하기 위해 도입한 '생활범죄팀'을 7년 만에 폐지한다.

18일 경찰에 따르면 경찰 지휘부는 최근 생활범죄팀을 폐지해 그 인력을 강력팀으로 일부 흡수하고, 나머지는 경제팀 등으로 배치한다는 방침을 정했다.

생활범죄팀은 2015년 일선 경찰서 형사과 내에 도입돼 자전거·스마트폰 절도 등 일상에서 쉽게 겪을 수 있는 생활주변 범죄에 초점을 두고 형사 활동을 전개해왔다.

경찰은 최근 침입 강·절도 범죄가 감소하는 등 도입 목적을 어느 정도 달성했고, 경제·사이버수사 등 수사 수요가 크게 늘어난 기능의 인력 보강을 위해 인력 재배정이 필요하다고 판단한 것으로 전해졌다.

그러나 이 같은 결정에 대해 경찰 내부망에는 불만이 쏟아지고 있다. 결과적으로 인력 감축이 아니냐는 비판이 주를 이룬다. 한 경찰관은 "집회와 실종, 강력 등 다양한 업무에 동원되는 형사팀 인원을 뺀다는 것은 결국 돌려막기 아니냐"고 지적했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr