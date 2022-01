'화천대유 성과급 40억원 수수' 최윤길 전 성남시의회 의장, 오늘 구속 갈림길

[아시아경제 김형민 기자] 민간사업자로 대장동 도시개발사업에 참여해 막대한 이익을 누린 화천대유자산관리(화천대유)로부터 거액의 성과급을 받기로 한 혐의(뇌물수수)를 받는 최윤길 전 성남시의회 의장의 구속 여부가 18일 결정된다.

수원지방법원은 이날 오전 10시30분부터 최 전 의장에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 한다. 결과는 이르면 이날 밤께 나올 것으로 보인다.

앞서 경기남부경찰청 전담수사팀은 지난 11일 최 전 의장에 대해 뇌물수수 혐의로 영장을 신청했다. 이를 받은 검찰은 지난 13일 최 전 의장의 영장을 법원에 청구했다.

최 전 의장은 새누리당(현 국민의힘) 소속에서 2012년 민주당으로 당적을 바꿨고 2020년부터 화천대유 부회장으로 일했다. 성남시의회 의장 시절 대장동 개발의 시발점이 된 성남도시개발공사 설립 조례안 통과를 주도한 대가로 화천대유 대주주 김만배씨 등으로부터 성과급 40억원을 받기로 한 혐의를 받고 있다.

