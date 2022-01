쿠팡, 설 맞아 인기 선물·브랜드 할인 진행

정관장·아모레 등 참여 브랜드 할인 행사

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 설 연휴를 맞아 인기 선물과 유명 브랜드를 할인해 판매하는 '설 빅시즌 프로모션'을 연다고 18일 밝혔다.

이번 '설 빅시즌 프로모션'에선 인기 설 선물세트를 최대 50% 할인된 특가로 제공한다. 특가 대상 상품은 매일 변경된다. 고객은 다양한 제품을 저렴한 가격에 구매할 수 있다.

추가로 23일부터는 명절에 선물하기 좋은 실속있는 브랜드 상품을 모아 할인하는 '브랜드 원데이 할인 행사'를 진행한다. 원데이 할인 행사에는 정관장, 아모레, 동원, CJ제일제당, 종근당, 애경 AGE 20’s 등의 브랜드가 참여한다.

24일부터는 인기 선물을 종류별로 나눠 할인하는 '키워드 원데이 할인 행사'를 이어서 만나볼 수 있다. 선정된 인기 선물 키워드는 홍삼·건강즙을 시작으로 육포·견과, 커피·차, 햄·참치, 과자세트 등이다.

쿠팡은 프로모션 기간 고객들이 필요한 제품을 저렴하게 구매할 수 있도록 카테고리를 나눠 할인 행사를 진행한다. 특히 설 명절 특성에 맞게 카테고리를 구분했다. '설 맞이 주방용품 세일'에서는 명절음식 준비에 필요한 주방용품을 저렴하게 판매한다. '화장품 선물 세일'은 설 선물세트로 인기있는 화장품을 한곳에서 비교하며 쇼핑할 수 있다. 주변 사람들에게 마음을 전할 신년카드는 '신년카드/봉투 세일'에서 구매할 수 있다.

이병희 쿠팡 리테일 부사장은 "코로나19로 인해 설 연휴에도 고향을 찾지 못하는 고객들을 위해 인기 선물을 실속있게 준비했다"면서 "명절 선물도 쿠팡의 빠르고 편리한 배송으로 따뜻한 마음을 전달하길 바란다"고 했다.

