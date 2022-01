"동물복지·ESG…" 홈플러스, '가치소비' 선물세트 확대

비대면 명절…프리미엄·이색 선물 준비하는 고객 공략

[아시아경제 김유리 기자] 홈플러스는 '가치 소비' 트렌드에 발맞춰 선물세트 라인업을 확대했다고 18일 밝혔다.

코로나19 장기화로 만남 대신 선물로 마음을 전달하는 추세가 지속되면서, 이색·프리미엄 선물세트 수요가 늘고 있다. 홈플러스는 "병·통조림 세트도 '실속'과 '프리미엄'을 동시에 잡은 4만~5만원대 품목 매출 비중이 늘었다. 지난해 추석 4만~5만원대 병·통조림 선물세트 매출이 설 대비 130% 뛰었다"며 "이번 설엔 이 가격대 병·통조림 선물세트 물량을 지난 추석 대비 25% 확대했다"고 말했다.

'동원 건강한 ESG 선물세트 53호'를 업계 단독으로 출시했다. 생산·유통 과정 등이 검증된 수산물에 부여하는 MSC 인증을 받은 '동원 MSC 참치'와 나트륨·지방 함량을 낮춘 '리챔 더블 라이트'로 구성했다. 동원 MSC 참치는 국내 캔 참치 품목 최초로 지속 가능한 어업에 부여하는 MSC 인증을 획득한 상품이다. '리챔 더블 라이트'는 캔햄 시장 점유율 상위 3개 상품의 평균 함량보다 나트륨과 지방을 각각 25% 줄여 칼로리 부담을 낮춘 것이 특징이다.

상품 개발 단계에서는 불필요한 자원 사용도 줄였다. 기존 플라스틱 용기를 재생 종이로 교체하고, 포장은 종이 가방으로 구성해 모든 포장을 완전히 재활용 할 수 있게 했다. '리챔 더블 라이트' 상품은 플라스틱 뚜껑도 없앴다.

농림축산식품부 '동물복지' 인증 국내산 돈육으로 만든 'SPC 그릭 슈바인 햄' 선물세트도 선보인다. 발색제를 사용하지 않는 대신 샐러리·표고버섯 분말, 새송이버섯 등 천연 재료를 첨가해 만든 것이 특징이다.

ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 '친환경 패키지' 과일 선물세트 5종도 마련했다. 과일 선물세트에 필요한 완충재를 플라스틱, 스티로폼 대신 종이로 구성한 상품이다. 이를 통해 통기성을 확보해 신선식품 품질을 유지하는 한편, 고객과 함께하는 '착한 소비'로 연간 1t의 플라스틱 폐기물을 감축한다는 방침이다.

'가치 소비' 선물세트는 오는 20일부터 다음 달 2일까지 홈플러스 전 채널에서 판매하며, 행사 카드로 결제 시 최대 30% 할인 혜택을 제공하고, 구매 금액대별 상품권을 증정한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr