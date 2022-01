'누구 캔들' 후속 모델…18일부터 11번가 통해 판매 시작

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤은 인공지능(AI) 스피커 ‘누구 캔들 SE(NUGU candle SE)’의 판매를 시작한다고 18일 밝혔다.

누구 캔들 SE는 AI 플랫폼과 조명 기능을 결합한 새로운 AI 기기로 인기를 끌었던 ‘누구 캔들’의 후속 모델로, 패브릭 컬러를 변경하고 음향 품질을 개선한 제품이다. 가격은 10만9000원(VAT 포함)으로 이날부터 11번가를 통해 구매 가능하다. 누구 캔들 SE도 누구 캔들과 마찬가지로 한국어와 영어를 모두 지원하는 '누구 멀티 에이전트' 서비스를 지원한다.

이현아 SK텔레콤 AI&컴퍼니 담당은 “앞으로도 ‘누구 AI 플랫폼’이 탑재된 다양한 디바이스와 서비스를 통해 고객분들이 더 새롭고 풍부한 경험을 할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr