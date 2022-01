네이버클라우드, 게임팟에 '외부 결제 서비스' 연동…국내 최초

다날과 업무협약(MOU)

네이버클라우드가 게임 전용 통합 매니지먼트 서비스 게임팟에 국내 최초로 외부결제 서비스를 연동한다고 18일 밝혔다.

게임팟은 인증, 결제, 운영 등 다양한 게임 운영 도구들을 제공하는 게임 통합 서비스다. 네이버클라우드는 통합결제 전문기업인 ‘다날’과 업무협약(MOU)을 맺고 다음 달 18일부터 게임팟에 외부 결제 서비스를 선보인다. 네이버클라우드 측은 "인앱이 아닌 국내 외부 결제 모듈과 게임 서비스를 연동하는 국내 첫 사례"라고 설명했다.

이번 협약으로 인앱결제 위주로 이뤄졌던 모바일 게임 결제 구조가 크게 개선될 것이라고 회사 측은 전했다. 기존 인앱결제 시 게임사에 부과됐던 수수료율이 30%인 것과 달리 게임팟 외부 결제 서비스를 이용하면 결제방법에 따라 최저 1.8%에서 10% 미만으로 수수료율이 낮아진다.

게임팟은 다날이 보유한 다수의 글로벌 전자지급결제대행(PG) 서비스 제휴를 통해 외부 결제 시스템과 간편하게 연동이 가능하며, 신용카드부터 휴대폰, 계좌이체, 가상 계좌, 상품권, 가상자산 페이코인(PCI)까지 다양한 결제 수단을 이용할 수 있다. 게임팟은 환불 차단, 사용자 제한 설정 등 결제와 관련해 불법적인 행위를 차단하는 세부적인 기능도 제공하고 있다.

지난해 9월 국내에서 ‘인앱결제 방지법’이 시행됐다. 인앱결제는 플랫폼 자체 시스템을 사용해 결제하는 방식으로 높은 수수료율과 특정 결제 방식을 강제하는 문제가 꾸준히 지적됐다. 이번 법 시행으로 구글과 애플이 제3자 결제방식을 허용하면서 다수의 게임사가 외부 결제 시스템의 도입을 고려하는 등 관련 논의가 활발한 상황이다.

한상영 네이버클라우드 전략·기획 상무는 "이번 외부 결제 서비스 연동은 인앱결제에서 외부 결제로의 유입을 증가시켜 게임 내 결제 시장의 판도를 변화시킬 중요한 계기가 될 것"이라며 "다날에 본인인증 서비스를 추가하는 등 지속적으로 서비스를 확대할 계획"이라고 말했다.

