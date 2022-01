BBQ, 베이징 동계올림픽 국가대표 선수단에 간편식 등 전달

[아시아경제 문혜원 기자] 제너시스BBQ그룹은 윤홍근 회장이 지난 17일 충북 진천 국가대표 선수촌에서 2022 베이징 동계올림픽 출전을 앞둔 국가대표 선수단을 격려하고자 삼계탕, 닭곰탕 등을 포함한 총 1100개의 자사 HMR제품(간편식)을 전달했다고 18일 밝혔다.

행사에는 윤 회장을 비롯해 윤경주 부회장, BBQ 임직원 총 4명과 유인탁 국가대표선수촌장 및 대한체육회 임직원들이 참여했다. 행사는 환영인사, 기증식, 사진촬영 등으로 간소하게 진행됐다.

윤 부회장은 인사말을 통해 “우리나라를 대표하는 선수들에게 최선을 다해 지원하고자 선수들이 타국에서 경기를 하는 동안 간편하고 든든하게 건강한 끼니를 챙길 수 있도록 BBQ의 HMR제품들을 기증하게 됐다”고 말했다.

유 선수촌장은 “BBQ의 응원에 힘입어 최선의 성과를 낼 수 있도록 선수들을 끊임없이 지원하겠다”고 화답했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr