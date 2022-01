대상 뉴케어, 올해 신규 광고 공개

[아시아경제 임혜선 기자] 대상라이프사이언스는 영양식 브랜드 뉴케어가 올해 신규 TV 광고를 공기했다고 18일 밝혔다.

이번 신규 광고는 ‘아버지 편’과 ‘어머니 편’ 두 가지 버전으로 제작됐다. 자녀가 함께 있을 때 식사를 준비하시던 부모님의 모습과 혼자 계실 때 확연히 달라진 부모님의 밥상 모습을 조명하며 다양한 영양소가 균형 있게 담긴 뉴케어로 부모님의 한 끼를 제대로 챙기자는 메시지를 진정성 있게 풀어냈다.

광고는 아들과의 식사를 준비하시는 어머니의 모습과 딸을 위해 직접 밥상을 차리는 아버지의 모습으로 시작된다. 따뜻한 찌개와 반찬이 어우러진 집밥을 함께 먹는 온기 넘치는 모습과 자녀가 없는 식탁에서 조촐하게 끼니를 때우는 부모님의 모습이 교차되며 보는 이들의 감성을 자극한다.

뉴케어는 1995년 출시된 이래 균형 잡힌 영양 설계를 기반으로 제조돼 수술 전후 또는 영양 공급이 필요한 환자에게 의사가 추천해온 대상라이프사이언스의 환자용 식품 국내 판매 1위 브랜드다. 한 팩에 3대 영양소와 22가지 무기질, 비타민 등을 함유해 환자는 물론 일반인도 영양 관리를 위해 식사 대용으로 섭취하는 완전균형영양식으로 주목받고 있다.

