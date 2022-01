동원F&B, 만두피 줄이고 속 꽉 채운 ‘양반 인생맛집 만두’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 동원F&B가 만두피의 비율을 전체 만두의 17%까지 줄인 ‘양반 인생맛집 만두’ 2종을 출시했다고 18일 밝혔다.

‘양반 인생맛집 만두’ 2종은 만두 맛집을 탐방해 만두피의 황금비율 17%를 개발해 만든 냉동만두 제품이다. 만두피가 얇으면서도 쉽게 찢어지지 않아 식감이 쫄깃하고, 만두소를 듬뿍 넣어 풍미가 살아있는 것이 특징이다.

‘양반 인생맛집 만두’ 2종은 국산 돼지고기는 물론 양배추, 양파, 대파, 애호박, 대추 등 각종 재료를 썰어 넣었다. 조리 후 식감이 딱딱해지고 밀가루 맛이 날 수 있는 만두피 접합 부분(날개)을 최대한 제거해 담백한 맛을 살렸다. 만두피 자체도 밀가루와 전분을 최적의 비율로 배합했다.

‘양반 인생맛집 만두’는 고기 만두와 김치 만두 등 2종으로 구성됐으며 찐만두나 군만두는 물론 만둣국, 만두전골 등 다양한 방식으로 조리할 수 있다. 또한 만두피가 얇아 에어프라이어로 조리해도 만두가 굳지 않고 속까지 촉촉하게 익어 맛있게 즐길 수 있다.

식품 전문 온라인몰 ‘동원몰’은 ‘양반 인생맛집 만두’ 출시를 기념해 각종 행사를 진행한다. 동원몰 페이지에서 ‘인생만두’ 뽑기에 참여하면 최대 71% 동원몰 할인 쿠폰 등을 제공한다.

동원F&B의 ‘양반’은 1986년 탄생한 국내 최초의 한식 HMR 브랜드로, ‘재료가 살아야 맛이 산다’는 브랜드 철학에 따라 엄선한 고급 재료를 바탕으로 편리하게 즐길 수 있는 다양한 HMR을 선보여왔다.

