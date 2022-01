11번가, 힐링형 예능 라방 확대…"고정팬 생기고, 시청수는 2배↑"

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 라이브방송 전용코너 ‘라이브11’ 내 힐링형 신규 예능 코너를 확대했다고 18일 밝혔다.

이번엔 방송 시간 내내 반려동물과 함께 하는 ‘펫취존중’, 책에 대한 진솔한 대화를 나누는 ‘11책방’ 코너를 신규 편성했다. 펫취존중은 18일 오전 11시 방송되며 매월 1~2차례씩 고정으로 이어갈 예정이다. 반려동물용품 브랜드 ‘아르르’와 협업해 인기상품 30% 할인 및 추첨이벤트 등을 준비했다. 펫취존중은 지난 5회의 파일럿 방송 동안 누적 시청수 38만, 3400여개의 실시간 댓글 수를 기록했다.

YES24와 공동기획한 ‘11책방’은 독서문화 전파를 목적으로 베스트셀러부터 쇼호스트 추천 도서까지 다양한 책들을 누구나 읽기 쉽게 소개해주는 프로그램이다. 매월 첫번째 월요일 오후 8시 방송된다. 지난 3일 첫 방송에는 아나운서 박석원이 메인 쇼호스트로 참여해 2021년 베스트셀러를 돌아보는 시간을 가졌다. 이날 방송에 참여한 5300여명의 시청자들은 댓글을 통해 책 이야기를 자유롭게 주고받았다.

11번가 관계자는 “예능형 방송은 최근 코너마다 고정팬들이 생기고 있는데다가, 시청수도 평균보다 2배 이상 높이 나오고 있어 대표 콘텐츠로 자리 잡았다”며 “시청자들과 허물없이 소통할 수 있는 콘셉트의 특색 있는 코너들을 꾸준히 늘려갈 계획”이라고 말했다.

