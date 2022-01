야마하골프 리믹스 VD40 아이언 "무료 체험 스타트"

야마하골프 공식 에이전시 오리엔트골프의 리믹스(RMX) VD40(사진)과 VD 아이언 무료 체험이다.

기존 리믹스 220과 120 드라이버, 7번 아이언, 3번과 5번 우드, 4번과 5번 유틸리티에 이어 두 라인을 새롭게 추가했다. 공식 홈페이지에서 신청한 뒤 택배비만 지불하면 20일간 가능하다. 구매 후 3주 이내 단순 변심까지 교환과 환불이 보장되는 업계 최초의 품질 보증 판매 제도를 펼치고 있다. VD40 아이언은 특히 기존 클럽과 전혀 다른 디자인부터 시선을 끈다.

더블넥이다. 요트 후미 바닥에 부착된 방향 키를 연상시키는 형상이다. 더블넥은 17.28kg의 힘이 넥 주변에 추가 발생해 헤드 균형감과 동시에 직진성을 유지한다. 물론 비거리 손실도 적다. 처음엔 독특한 모양으로 다소 어색할 수 있지만 어드레스 자세를 취하면 기존 클럽과 같은 편안함과 안정감을 느낀다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.