골프 열풍에…신세계百, '골프 설 선물세트' 내놨다

신세계百, 올 설에 처음으로 명절 카탈로그에 골프 선물세트 선봬

비거리 측정기·골프 어프로치 등 전자 기기부터 클럽 풀 세트까지

신학기 맞이 프리미엄 아동복·책가방 등도 첫 등장



[아시아경제 김유리 기자] 골프 열풍이 명절 선물 판도까지 바꾸고 있다.

신세계는 올해 설 선물을 소개하는 카탈로그에 처음으로 '골프·패션' 페이지를 만들고 골프 클럽과 액세서리 등을 담았다고 18일 밝혔다. 최근 많은 관심을 받고 있는 골프 장르의 인기가 명절 선물세트 구성에도 영향을 미친 것이다.

지난해 신세계백화점의 골프 용품 매출은 직전해 대비 22.5% 늘었다. 같은 기간 골프웨어는 56.3% 신장했다. 코로나19 상황에서도 눈에 띄는 성장세를 보였다. 트렌드에 민감한 2030 젊은 연령층이 신규 진입하며 골퍼용 GPS 스마트워치, 거리 측정기 등 전자 기기와 한정판에 대한 수요가 증가했다는 설명이다.

지난해 신세계백화점 골프 용품 장르에서 30대 고객의 매출 신장률은 43.6%로 가장 높았다. 20~30대의 매출 신장률을 더하면 81.4%로, 40~50대 신장률(46.3%)보다 높았다.

이에 신세계는 명절 카탈로그 내에 골프 장르를 새롭게 추가해 수요 선점에 나선다는 방침이다. 젝시오, 마제스티, 말본 등 최근 인기를 끌고 있는 골프 용품과 골프 어프로치, 거리 측정기 등 전자기기를 더해 다양한 고객층을 사로잡을 예정이다.

신세계 단독 상품과 한정판 골프 클럽 세트를 선보인다. 신세계가 2022년 설 선물세트로 준비한 마제스티 블랙 에디션은 그 동안 고객들이 가장 많이 찾은 '올 뉴 프레스티지오' 모델에 트렌디한 디자인을 더한 프리미엄 남성 골프 클럽으로 신세계백화점 골프샵에서만 만날 수 있는 상품이다.

여성 골퍼들을 위한 한정 상품인 '허마제스티'도 소개한다. 여성을 위한 한정판 프리미엄 골프 클럽 허마제스티는 일본의 사진작가이자 영화 감독인 미카 니나가와의 M/미카 니나가와 브랜드와 협업한 컬렉션이다. 지난해 3월 신세계백화점 본점에서 글로벌 최초로 공개했으며 공식 출시 전 전시 상품을 보고 사전 예약을 진행하는 행사임에도 많은 관심을 받았다. 백화점 측은 "1800만원이라는 초고가 상품임에도 출시 6개월 만에 준비된 물량의 절반이 소진되는 등 인기를 끌었다"며 "다가오는 설에도 여성 골퍼들의 눈길을 사로잡을 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

2030이 즐겨 찾는 전자기기도 선보인다. 대표 상품으로는 풍향·풍속 등 라운딩에 필요한 정보를 제공하는 가민 골프 어프로치 S62, 니콘 쿨샷 50i 거리 측정기 등이 있다.

골프 용품 외에도 신학기를 겨냥한 아동복과 가방 등도 함께 이번 설에 처음으로 소개한다. 특히 최근 많은 관심을 받고 있는 프리미엄 아동 브랜드를 앞세워 신세계백화점을 찾는 고객들의 설빔 준비를 돕는다. 버버리 칠드런 카디건, 랄프로렌칠드런 스쿨백&슈즈백 세트 등이 있다.

신세계백화점 관계자는 "골프·프리미엄 아동복에 대한 고객들의 높은 관심을 반영해 올 설 처음으로 관련 상품을 선보이게 됐다"며 "고객 트렌드에 맞춰 다양한 상품을 소개하며 업계를 선도할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr