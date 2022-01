오세훈, 139만 1인가구에 4대 안심 '생활밀착형 지원'…5년간 5.5조 투입

건강, 안전, 고립, 주거 등 4대 분야에 걸쳐 다각적 지원

취약계층·사회관계망 위주 지원 확대…1인가구 생활 전반 고통과 불안 해소

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 오세훈 시장의 1호 공약인 '1인가구 지원'을 위한 중장기 종합대책을 통해 1인가구의 불편과 불안을 해소하기 위한 '4대 안심정책'인 건강, 안전, 고립, 주거 대책에 5조 5789억원을 집중 투자한다.

18일 오 시장은 서울시청에서 기자간담회를 열고 '서울시 1인가구 안심 종합계획'를 발표하고 건강안심(건강·돌봄), 범죄안심(범죄), 고립안심(경제적 불안감과 외로움), 주거안심(주거) 등 4개 분야 8개 핵심과제를 추진한다고 밝혔다. 이번 대책은 서울시 전체 가구의 34.9%(139만 가구)를 차지하고 있지만 사각지대에 놓인 1인 가구에 대한 종합지원 계획이다.

서울시는 시행 두 달 만에 만족도 96%를 넘어선 '1인가구 병원 안심동행서비스'를 2026년 누적 10만 명까지 서비스를 확대한다. 균형 잡힌 식사를 챙기기 어려운 1인가구에 제철 식재료로 구성된 '착한 먹거리 꾸러미'를 지원하는 사업도 올해 청년 대상으로 시범사업을 시작한다.

범죄발생률이 타 지역에 비해 4배 높은 '1인가구 밀집거주지역'의 안전망을 강화하고자 '안심마을보안관'은 2026년까지 51개소로 확대하고 대학가·원룸촌 주변 등에 폐쇄회로(CC)TV를 2000여대를 추가 설치한다. 월 1000원만 내면 도어카메라로 24시간 현관 앞 상황을 확인하고, 긴급출동까지 요청할 수 있는 ‘안전도어 지킴이’는 2026년 총 2만 명까지 10배 이상 확대한다.

또한 고독사 위험이 큰 중장년 1인가구를 대상으로 'AI대화서비스'도 2026년 3만명까지 대상을 확대한다. 다인가구에 비해 고립과 고독 상황에 더욱 취약한 1인가구를 조기에 발견하는 것부터 AI기술과 지역사회 네트워크를 활용한 외로움 관리, 경제자립을 통한 사회복귀까지 ‘1인가구 돌봄체계’를 보다 촘촘하게 구축한다는 계획이다. 우울증·자살 고위험군을 동네 의사들이 조기 발견해 전문기관에 연계하는 ‘생명이음 청진기’ 사업도 확대 운영한다.

주거 분야에서는 최소 25㎡ 이상 면적이 보장되고 1인가구의 특성이 반영된 맞춤형 주택을 2026년까지 7만호 이상 공급한다. 서울시는 높은 주거비로 고통받는 청년 1인가구가 임대료 부담 없이 장기간 거주할 수 있도록 2026년까지 역세권 청년주택 5만 7310가구, 청년 매입임대 1만 1700가구 등을 추가 공급한다는 계획이다. 특히 최소 주거면적을 14㎡에서 25㎡ 이상으로 확대하는 한편 주차 의무비율 도입, 빌트인 가전·가구, 커뮤니티시설 확대 등 청년 1인가구의 수요를 대폭 반영해 주거의 품질을 높인다. 전월세 계약을 할 때 공인중개사 등 전문가가 동행해서 꼼꼼히 점검해주는 '1인가구 전월세 안심계약 도움서비스'도 올해 시범서비스를 시작한다.

아울러 서울시는 1인가구 정책브랜드 '씽글벙글 서울'과 슬로건 '혼자여도 OK, 함께니까 OK'도 공개했다. 씽글벙글의 '씽글'은 '혼자'라는 뜻의 영단어 'single'과 웃는 모습을 나타냈다. 1인가구의 '1'을 형상화한 캐릭터를 통해 1인가구에 대한 인식을 개선하고, 정책 인지도와 공감대를 높이는데 활용할 예정이다.

오 시장은 "세 집 중 한 집이 1인가구인 시대, 1인가구의 행복이, 서울시민의 행복"이라며 "오랜 기간 4인 가구를 기준으로 설계되고 집행됐던 서울시 정책 패러다임을 전환해 홀로 사는 가구들이 느끼는 고통과 불편을 해소하는 동시에 삶의 질을 끌어올리겠다"고 말했다.

