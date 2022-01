[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 동의대 유도부 동문이 대학발전기금 3000만원을 조성해 지난 17일 동의대 총장실을 찾아 기탁했다.

발전기금 기탁식에는 동의대 한수환 총장과 김선호 대외부총장, 이홍배 대외협력처장, 박문수 체육진흥단장, 유도부 황인수 감독, 유도부 이윤국(1회), 백성필(5회), 신상민(9회) 동문 등이 참석했다.

2019년부터 유도부 감독과 동문이 월 1만원부터 5만원을 지속적으로 기탁한 것이 올해 1월에 3000여만원으로 조성됐다. 기탁된 기금은 유도부의 훈련 경비 등에 사용되고 있다.

동문을 대표해 이윤국 동문은 “유도부 동문이 십시일반 모은 기탁금은 유능한 선수 발굴과 후배의 훈련환경 조성, 동의대 발전 등에 사용됐으면 좋겠다”고 전했다.

