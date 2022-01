대선주조, 변함없이 변화 ‘리뉴얼 대선’ 출시 … “기존 소주시장 뒤흔들 것”

과당·나트륨·지방 빼고 부드러움·산뜻함 더해

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 대선주조가 주력 제품인 ‘대선’을 5년 만에 전면 리뉴얼 해 출시한다.

18일 주력 제품 ‘대선’의 성분과 도수, 상표 디자인 등을 재단장해 시장에 내놓을 예정이다.

대선주조는 ‘리뉴얼 대선’이 ‘변함없는 변화’를 기치로 3년간의 연구 끝에 탄생했으며 기존 ‘대선’의 자랑인 품격 있고 깊이 있는 맛을 유지하면서 부드러움과 산뜻함을 더했다고 전했다.

‘리뉴얼 대선’에는 과당, 소금, 아미노산을 전혀 첨가하지 않아 쓴맛, 느끼함 등 군맛을 제거하고 국내 시판 제품 중 열량을 최저 수준인 90㎉/100㎖로 낮췄다.

‘리뉴얼 대선’ 한 병에는 나트륨, 탄수화물, 당류, 지방, 트랜스지방, 포화지방, 콜레스테롤, 단백질 등이 전혀 들어가지 않았다고 밝혔다.

대선주조 측은 최고급 식물성 원료인 토마틴을 감미료로 사용했으며 대선만의 독보적인 기술인 힐링스톤 원적외선 공법을 적용했다고 소개했다.

코로나19로 인한 홈술 문화 확산으로 소비자들이 더 낮은 도수의 제품을 선호하는 점을 반영해 도수는 기존 16.9도에서 16.5도로 살짝 낮췄다.

상표는 기존 대표 디자인인 파도 이미지를 유지하면서 푸른색 파도를 고래로 형상화해 변화를 줬다.

제품명도 자체 개발한 감각적인 글씨체를 사용해 소비자들이 대선의 변화를 한눈에 알아볼 수 있도록 했으며 가로, 세로로 쓰인 두 가지 버전으로 상표가 제작돼 유통된다.

대선주조는 축적된 기술력에 정성을 더해 탄생시킨 ‘리뉴얼 대선’을 앞세워 올해 세계 3대 주류 품평회인 IWSC, 몽드셀렉션, 샌프란시스코 주류품평회 3관왕 수성을 목표로 하고 있다.

올해 창립 92주년으로 100년 기업을 향해 다가가는 대선주조는 리뉴얼 대선 출시를 계기로 코로나19로 침체한 주류시장에 활력을 불어넣고 동남권 대표 주류 기업으로서 그 위상을 드높일 예정이다.

대선주조 관계자는 “새로운 대선은 부드러움과 정갈한 맛이 탁월해 기존 소주 시장 판로를 뒤흔들 것”이라고 말했다.

조우현 대표는 “급변하는 국내 주류시장 추세에 발맞춰 주력 제품 대선을 전면 재단장했다”며 “임인년 새해를 맞아 새롭게 탈바꿈한 대선 소주에 높은 관심을 부탁한다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr