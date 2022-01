[아시아경제 이정윤 기자] 17일 오후 3시 9분께 서울 강동구 명일동의 17층짜리 오피스텔 건물 4층에서 화재가 발생해 소방당국이 큰 불길을 잡았다.

이날 오후 3시 44분께 불길을 잡은 소방당국은 건물 내부로 진입해 인명 피해 여부를 확인하고 있다.

이번 화재로 연기가 발생해 오피스텔 건물과 인근 건물 주민들이 대피하고, 연기를 들이마신 주민들이 인근 병원으로 이송됐다.

