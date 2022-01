[아시아경제 김흥순 기자] 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 1,695 전일대비 20 등락률 -1.17% 거래량 6,028,736 전일가 1,715 2022.01.17 15:30 장마감 관련기사 대한전선 유상증자에 호반산업 배정주식 전량 참여대한전선 유상증자에 최대주주 호반산업 참여…2018억 규모대한전선, 태양광 전용 케이블 '솔라인' 출시 close 은 이기원 전무를 포함한 전무와 상무 등 임원 5명이 자사주 4만2000주를 장내 매수했다고 공시했다. 임원별로는 이기원 전무와 이찬열 전무가 1만2000주, 김영택 상무와 백승호 상무, 임익순 상무가 6000주씩 각각 취득했다. 회사 측은 "책임 경영의 일환"이라며 "다른 임원에 대한 사항은 추가로 공시할 예정"이라고 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr