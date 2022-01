신한銀, KT와 기술·금융 동맹…4375억원 지분 맞교환

기술·금융 융합 '공동 플랫폼' 新사업 추진

SI펀드 조성 및 공동R&D 운영…DT 가속화

스타트업 공동 육성 등 통해 ESG 협업

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 금융과 기술의 한계를 뛰어넘어, 디지털 컴퍼니로 더 빠르게 도약하고자 KT와 전략적 파트너십을 체결했다고 17일 밝혔다.

신한은행은 사업협력의 실행력과 추진력을 갖고, 장기적인 협업관계유지를 위해 KT지분 5.46%(약 4375억원 규모)를 취득했다. KT 역시 신한금융지주 지분 2.08%(약 4375억원)를 취득했다.

신한은행은 KT와 총 4개 영역, 23개 사업에서 협력을 추진한다.

우선 신한은행의 금융 노하우와 KT의 기술 역량을 융합한 솔루션을 개발해 고객의 실생활 전반에 도움이 되는 다양한 공동 플랫폼 구축을 추진한다. 새로운 영역에서 구축될 공동 플랫폼 사업은 메타버스를 기반으로 한 융합서비스, 부동산 플랫폼, 공인전자문서 등이다.

또 KT가 보유한 블록체인 기술을 활용해 공인전자문서 사업도 공동으로 추진한다. 다양한 유형의 전자계약서, 전자증명서, 모바일 전자고지와 같은 비정형 데이터로 구성된 전자문서의 보관뿐만 아니라, 공인전자문서 중계자 사업과 연계해 구체적인 사업모델을 추가로 발굴할 계획이다. 특히 양사는 향후 대체불가토큰(NFT), AI 등 다양한 산업 영역에서도 디지털 역량을 활용해 제휴 네트워크를 확장할 예정이다.

더불어 양사는 공동 전략적투자(SI)펀드를 조성하고 기술력 있는 국내외 벤처 등에 투자와 컨설팅 협업을 추진한다. 공동으로 연구개발(R&D) 조직을 만들어 기술 기반의 금융 융합 프로젝트 수행, 추가 협력과제 발굴 등도 함께 진행할 방침이다. 이를 통해 궁극적으로는 양사가 함께 글로벌 플랫폼 사업을 추진해 글로벌 경쟁력을 확보하고 디지털 컴퍼니를 위한 디지털트랜스포메이션(DT)도 함께 추진한다.

신한은행과 KT는 양사가 보유한 강점과 뛰어난 CX(고객의 경험)를 기반으로 특화서비스를 만들어 양사의 융합된 혜택을 소상공인과 MZ세대가 누릴 수 있도록 할 계획이다.

이외에도 양사는 ESG(환경·사회·지배구조) 데이터 관리 솔루션을 개발해 통신기술과 금융 혜택을 연계할 수 있는 다양한 사업 등을 개발하고 스타트업 회사를 공동 육성하는 등의 건강한 사회만들기를 위한 ESG 사업의 협업을 진행한다. 신속한 공동사업 수행을 위해 신한은행의 금융인프라 전문 인력과 KT의 기술 전문가들로 구성된 공동 태스크포스(TF)를 조직하고 이를 기반으로 기술에 금융을 결합한 미래 디지털금융 융합사업에 박차를 가할 계획이다.

신한은행 관계자는 "이번 전략적 파트너십으로 업을 뛰어넘는 영역의 신사업과 솔루션, DT 등에서 신한은행이 추구하는 고객과 미래를 연결하는 디지털 컴퍼니를 가속화 할 수 있는 큰 동력이 될 것"이라며 "기술과 금융이라는 양사의 융합을 통해 우리사회와 고객이 새로운 혜택을 누릴 수 있도록, 차별화된 디지털 융합 사업과 상품, 서비스를 출시해 나가겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr