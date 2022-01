재벌특혜 대우조선 매각 저지 전국 대책위원회가 17일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 ‘대우조선 재벌특혜 매각 추진 책임 추궁 및 대안 모색 발표 기자회견’을 열고 있다. 류호정 정의당 의원이 발언하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.