코알라, 이사철 맞이 '새 집 꾸미기 세일' 진행

[아시아경제 김종화 기자] 호주 홈퍼니처 기업 코알라(Koala)가 새해 이사철을 맞아 17일부터 오는 27일까지 구매 금액이 커질수록 더 큰 할인 혜택을 제공하는 '새 집 꾸미기 세일'을 진행한다.

이번 세일 기간동안 원하는 제품을 장바구니에 담은 후 할인코드 '코알라홈'을 입력하면 총 구매 금액에 따라 차등적으로 10~25% 할인 혜택을 받을 수 있다.

코알라는 베스트셀러 '코알라 매트리스'를 특별 추가 할인 혜택을 적용, 최대 34% 할인된 가격에 제공한다. 이번 새 집 꾸미기 세일기간 동안 판매하는 제품에도 '120일 무료 반품제'가 적용된다.

새 집 꾸미기 세일 기간 동안 코알라 공식 홈페이지에서 주문할 경우 전국 어디서나 배송일 지정이 가능하며, 제주 및 도서 산간 지역에도 무료배송 된다. 자세한 내용은 코알라 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

권선영 코알라코리아 마케팅 디렉터는 "본격적인 이사철을 앞두고 입주 및 혼수 가구를 준비하는 소비자들의 부담을 덜고자 '새 집 꾸미기 세일'을 준비했다"면서 "120일 무료 반품제와 배송일 지정 서비스 등 코알라가 제공하는 다양한 혜택을 통해 새해 새 가구로 새 집을 꾸며보시길 바란다"고 전했다.

