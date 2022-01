경찰대 한국경찰사연구원, '지역사와 경찰' 전자책 발간

[아시아경제 이관주 기자] 경찰대학 한국경찰사연구원은 지역사와 연계된 교양서 '지역사와 경찰'을 전자책으로 발간했다고 17일 밝혔다.

지역사와 경찰은 이윤정 한국경찰사연구원장이 지난해 3~10월 현지 방문 등을 통해 경찰 내부망 '폴넷'에 연재한 글을 취합해 수정·보완한 것으로, 미군정기부터 1970년대까지 경찰의 제도사·인물사·전사(戰史)·교육사 등을 해당 지역사와 함께 상세하게 설명하고 있다.

미군의 보급용지에 붓으로 작성한 전남 강진경찰서의 사무분장표와 관내도, 직원 식사용 채소 구매를 위해 소금을 반출한다는 것을 증명하는 부산 강서구 한 출장소장의 명함, 서울 종로 거리에서 촬영된 전차와 여성 경찰관의 활동 등 다양한 이미지와 문헌 자료로 구성됐다.

특히 1951년 9월 전북 남원의 운봉전투사를 다시 쓰게 한 화랑무공훈장 수훈 독립운동가 경찰관 김경조 경위의 발굴, 1955년 12월 경북 봉화에서 거행된 영암선 개통식 기념사진에 나온 미카 기차와 경찰관의 모습 등도 담겼다.

이철구 경찰대학장은 "이번 발간을 통해 여러 학문이 집약된 경찰학이 크게 발전하게 됐다"며 "경찰의 역사적인 정체성이 재조명돼 경찰활동에 대한 국민의 신뢰가 크게 확보될 수 있길 바란다"고 말했다.

지역사와 경찰 전자책은 경찰대학 누리망에서 누구나 읽을 수 있다.

