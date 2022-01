하이투자증권, 설 연휴 MTS·HTS 등 서비스 중단..."전산센터 이전"

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 설 연휴인 29일 오전 7시부터 31일 오후 12시까지 전산센터 이전에 따라 대고객 서비스 전체가 일시 중단된다고 17일 밝혔다.

이번 전산센터 이전은 하이투자증권 본사의 이전에 따른 조치 사항으로 해당 기간 동안 홈트레이딩서비스(HTS), 모바일트레이딩 서비스(MTS), 홈페이지, ARS 등 온라인 매체 접속은 물론 업무 처리가 불가능하다.

계좌개설 등 비대면 업무와 ARS를 통한 카드분실 및 사고등록, 입출금 및 자금 이체와 온?오프라인의 체크카드를 통한 결제도 중단된다. 국내 및 해외주식의 온라인 주문이 불가능하지만, 홍콩 주식의 경우에는 31일 오전 10시 30분부터 오전 12시까지 고객지원센터(1588-7171)를 통한 유선 주문만 제한적으로 가능하다.

하이투자증권 관계자는 “전산센터 이전에 따른 업무 서비스 중단으로 발생할 고객의 불편을 최소화하기 위해 설 연휴에 작업을 진행하게 됐다” 며 “전산센터의 성공적 이전을 통해 안정적인 대고객 서비스 제공에 만전을 기할 것” 이라고 밝혔다.

하이투자증권은 지난해 12월13일 여의도WM센터를 현재 하이투자증권 빌딩으로 이전 개점하며 본사 이전 작업을 시작했다. 이번 전산센터 이전을 마지막으로 본사 이전 작업을 최종 마무리 하게 된다.

