하나카드, 원큐페이 QR결제 가맹점 늘린다 "모바일 간편결제 확대"

[아시아경제 오현길 기자] 하나카드는 모바일 간편결제시장 경쟁력 강화를 위해 원큐페이 QR결제 가맹점을 확대한다고 17일 밝혔다.

원큐페이(1QPay)는 간편결제서비스와 고객의 자산관리, 송금, 카드 서비스, 하나머니 등의 서비스를 이용할 수 있는 생활금융플랫폼이다. 지난해 11월 전국 CU편의점을 시작으로 현재 다이소, 롯데면세점, 달콤커피에서 QR코드를 통한 결제가 가능해졌다.

하나카드는 QR결제 확대를 위해 생활밀착형 업종인 편의점, 커피, 베이커리 업종에 대해 지속적인 가맹점 유치를 추진 중이다. 제로페이와 제휴해 골목상권에서도 QR결제가 가능하도록 확대한다는 계획이다.

아울러 해외에서 QR결제를 위해 유니온페이 인터내셔널, GNL 인터내셔널(하나금융그룹의 글로벌 지급결제 허브)과 제휴해 상반기 내 해외 QR결제 서비스도 운영할 예정이다.

이석 하나카드 디지털전략본부 본부장은 "원큐페이 QR결제사용처 확대를 통해 보다 편리하고 빠른 결제를 원하는 고객님들께 다양한 간편결제서비스 체험기회를 제공해드릴 것"이라고 밝혔다.

