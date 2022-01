[아시아경제 박지환 기자] 일진전기 일진전기 103590 | 코스피 증권정보 현재가 5,220 전일대비 20 등락률 -0.38% 거래량 64,552 전일가 5,240 2022.01.17 10:20 장중(20분지연) 관련기사 일진전기, 美 뉴잉글랜드에 400억원 규모 초고압 케이블 공급일진전기, 주가 3165원.. 전일대비 -3.06%일진전기, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.86% close 는 17일 한국전력공사와 368억원 규모의 154kV 전력케이블 및 부속자재(을왕분기) 공급 계약을 체결했다고 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr