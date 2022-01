[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 66,600 전일대비 100 등락률 +0.15% 거래량 67,480 전일가 66,500 2022.01.17 10:03 장중(20분지연) 관련기사 [보험 인싸되기]자회사 차리고 사내벤처 육성…보험사 "혁신이면 뭐든"출산율은 뚝뚝 떨어지는데…어린이보험은 쑥쑥 자란다(종합)삼성생명, 100세 인생 돕는다…건강자산 업 캠페인 close 은 단체보험과 법인명의 가입 고객을 대상으로 전용 홈페이지를 열었다고 17일 밝혔다.

전용 홈페이지는 고객의 의견을 적극 수렴해 보장내용, 가입종업원 현황, 거래내역 등을 간편하게 조회할 수 있다. 특히 증권, 증명서 등 고객에게 필요한 각종 문서를 신청해 팩스 등으로 손쉽게 받아볼 수 있다는 것이 장점이다.

단체보험의 피보험자 교체, 변경이 가능해 고객플라자를 방문하거나 담당 컨설턴트를 통해서 처리했던 기존 방식에 비해 편리하다. 법인명의 변액보험의 펀드도 자유롭게 변경할 수 있어 더욱 신속, 유연한 법인자산 관리가 가능할 것으로 기대된다.

삼성생명 관계자는 "전용 홈페이지를 통해 단체, 법인명의 고객도 다양한 서비스를 편리하게 이용할 수 있다"며 "고객 만족을 위해 디지털 채널을 혁신해 나갈 것"이라고 말했다.

오현길 기자