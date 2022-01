뚜레쥬르, 설 선물세트 출시…전통 민화 재해석 패키지 눈길

[아시아경제 문혜원 기자] 뚜레쥬르는 임인년 설을 맞아 전통의 맛과 멋을 담은 명절 선물세트를 출시했다고 17일 밝혔다.

설 선물류는 새해 평안을 기원하는 다양한 의미가 담긴 우리나라 전통 민화를 재해석한 패키지로 품격을 더한 것이 특징이다. 만주, 전병, 웨이퍼, 쿠키 등 다양한 디저트류를 전 제품 1~2만원대의 합리적인 가격대로 알차게 구성해 가심비와 가성비를 모두 잡았다.

대표 제품은 ‘쿠키&웨이퍼샌드 선물세트’로 버터 풍미 가득한 버터·초코 샤브레와 바삭한 라즈베리·초코 웨이퍼 샌드를 풍성하게 담았다. ‘우리밀 전병 세트’는 김·땅콩·검은깨 세 가지 맛의 우리밀 전병으로 구성했다. 두 제품은 불로장생을 기원하는 ‘십장생도’를 패키지에 그려 화려함을 더했다. ‘봄이 쑥쑥 오색만주’는 흑임자·쑥·팥·호박·고구마 앙금을 풍부하게 담은 만주 세트로, 꽃과 나비가 그려진 ‘모란도’로 부귀와 행복을 염원하는 의미를 담았다.

봄의 생명력을 담은 국내산 쑥으로 만든 케이크와 선물류도 선보인다. ‘우리쑥 스폰지 케이크’는 향긋한 쑥을 넣은 쫀득한 식감의 시트 사이 달콤한 크림을 샌드한 스폰지 케이크다. ‘봄이 쑥절미 생크림 케이크’는 쑥 시트 사이 고소한 인절미 크림과 은은한 쑥 크림, 쫀득한 인절미가 조화를 이룬다.

