커피베이, 딸기 음료 5종·디저트 3종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 커피베이가 딸기 시즌을 맞이해 음료 5종과 디저트 3종을 새롭게 선보였다고 17일 밝혔다.

음료 5종은 ‘딸기 뿅뿅 프라노베’, ‘스트로베리 릴렉싱티’, ‘딸기망고 스무벨라’, ‘딸기 듬뿍 라떼’, ‘딸기 듬뿍 스파클링’이고, 디저트 3종은 ‘딸기 파르페’, ‘딸기 크로플’, ‘딸기크림 크로플’이다.

딸기 뿅뿅 프라노베는 올해도 딸기와 요거트라는 시그니처 맛은 유지하면서 딸기 팝콘 토핑을 더해 씹는 재미까지 잡았다. 스트로베리 릴렉싱티는 향긋한 캐모마일티에 딸기와 리치 젤리가 어우러진 프리미엄 블렌딩 티이고, 딸기망고 스무벨라는 딸기와 망고를 믹스해 입 안 가득 상큼함을 가득 느낄 수 있어 매력적인 음료다.

딸기 듬뿍 라떼와 딸기 듬뿍 스파클링은 메뉴명 그대로 딸기를 듬뿍 담아 딸기의 진한 풍미를 느낄 수 있는 메뉴다.

딸기 시즌 대표 디저트인 딸기 파르페는 아이스크림 사이사이에 딸기를 듬뿍 넣고, 뚱카롱을 올려 인스타그래머블한 비주얼로 눈길을 사로잡는다. 생딸기를 곁들여 더욱 상큼하게 즐길 수 있는 딸기 크로플과 아이스크림에 딸기 크림까지 더해져 달콤하게 즐길 수 있는 딸기크림 크로플은 음료와 함께 즐기기에 알맞다.

백진성 커피베이 대표는 “딸기 시즌은 매년 초 가맹점 매출을 견인하는 중요한 시기이기 때문에 더욱 심혈을 기울여 메뉴를 기획한다”고 말했다.

한편 커피베이는 딸기 음료를 전부 라지 사이즈로 출시했다. 시즌 메뉴는 올해 4월 말까지 전국 커피베이 매장 및 배달 서비스를 통해 만날 수 있다.

