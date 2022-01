[클릭 e종목]"신세계, 견조한 성과 지속 전망...목표가 상향"

[아시아경제 박지환 기자] 메리츠증권은 17일 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 242,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 247,500 2022.01.17 08:11 장시작전(20분지연) 관련기사 "코로나 장기화에 선물가액도 상향" … 백화점 설 매출 사상최고"백신접종 증명서 없어도 출입" … 서울 대형마트 방역패스 운영 중단"전적으로 저의 부족함" … 정용진 부회장, 고객과 임직원에 사과 close 에 대해 지난해 4분기 실적에서 견조한 성과를 보였다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 35만원으로 2.9% 상향 조정했다.

최윤희 메리츠증권 연구원은 "지난해 4분기 연결 총매출액은 3조891억원으로 전년 대비 38.7% 증가했다"며 "순매출액은 1조8409억원으로 37.0%, 영업이익은 1851억원으로 79.4% 늘었다"고 밝혔다. 연간 사상 최대 실적 기록이 예상된다. 작년 영업이익은 5073억원으로 473.4% 성장세가 점쳐진다. 백화점의 견조한 성과에 면세점의 흑자전환이 더해진 덕이다.

백화점은 총매출액 1조7385억원(+37.6%), 순매출액 6254억원(+34.5%), 영업이익 1291억원(+80.1%) 등이 예상된다. 최윤희 연구원은 "명품 중심의 외형 성장이 계속되는 가운데 패션 부문의 판매 회복이 마진 향상을 도모했다"며 "수익성 높은 영업이익 194억원 규모의 광주 법인의 연결 편입 효과 역시 반영했다"고 말했다.

면세점은 순매출액 7995억원(+75.4%), 영업이익 218억원(+737.5%) 등이 예상된다. 최 연구원은 "외형은 전분기와 유사하나 업황의 개선이 어려운 상태로 마진 훼손은 불가피하다"고 말했다. 그는 "2021년 백화점 업종은 전년 낮은 기저 효과에 보복 소비 효과가 뚜렷했다"며 "올해는 실적 성장에 부담이 되는 대목이지만 명품 카테고리의 성장에는 무리가 없다. 다만 패션에서의 추가 성장 여력이 제한적일 것으로 보인다"고 말했다.

