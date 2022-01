경기도, '매출채권보험료 지원사업' 확대

도 내 매출 300억 미만 제조·中企 500개 사 이상



[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 기업 대상 '매출채권보험료 지원사업'을 지난해보다 확대 지원한다.

도는 "전년도 본 예산보다 3억 원의 예산을 증액 편성해 올해 총 8억 원의 사업비를 들여 500개 이상의 기업을 지원할 예정"이라며 17일 이같이 밝혔다.

지원 대상은 본사 또는 주 사업장이 경기도에 소재한 매출액 300억 원 미만 제조 기업이다. 경영 규모가 크지 않은 중소 제조기업 98%가 매출액 300억 원 미만이므로, 사실상 대부분 해당한다.

매출채권보험 가입비용의 50%를 지원하며, 지원금은 기업 1곳 당 최대 200만 원이다. 특히 신용보증기금과 협약에 따라 보험료 10% 할인율을 적용받는다.

보험료 지원은 다음 달부터 예산 소진 시까지 진행한다. 다만, 어음보험, 고정 요율 적용 보험 등 일부 상품은 지원하지 않는다.

매출채권보험료는 기업 간 거래에서 물품 또는 용역을 신용(외상)으로 공급하는 채권자(보험계약자)가 채무자(구매자)의 지급불능이나 채무불이행 등 예측하지 못한 손해의 발생을 보상하는 공적 보험 제도다.

앞서 도는 지난해 당초 5억 원을 투입해 250개 사를 지원하려 했으나 관련 예산이 빠르게 소진돼 추경예산을 편성해 430개 업체를 지원한 바 있다.

류광열 경제실장은 "코로나19에 따른 장기적인 국내외 경기 하강으로 채권거래 불안이 상존하고 있다"며 "기업들의 경영 안전망을 강화해 자칫 발생할 수 있는 연쇄도산을 막고, 사업 경쟁력을 높일 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr