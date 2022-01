NSC 상임위 결과 보고 받고, 유관 부처와 협력해 대처 지시

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 14일 NSC 상임위 결과를 보고받고 "내일 해외 순방과 관련하여 국가안보실장은 국내에 남아 북한 관련 동향을 면밀히 주시하고 유관 부처와 협력해 잘 대처하라"고 지시했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr