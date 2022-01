LG엔솔, 수요예측 경쟁률 2023대1…공모가 30만원 확정

[아시아경제 박소연 기자] LG에너지솔루션이 수요예측에서 1경원(1조의 1만배)이 훨씬 넘는 기관 주문액을 모았다. 수요예측 경쟁률 역시 2000대 1을 넘어 사상 최고를 기록했다.

LG에너지솔루션은 이달 11∼12일 기관 투자자를 대상으로 한 수요예측 결과를 14일 공시했다.

공모가는 주당 희망공모가액(25만7000~30만원)의 최상단인 30만원에 결정됐다.

수요예측에는 국내 기관 1536곳, 해외 452곳 등 1988곳이 참여했다.

경쟁률은 2023대 1로, 유가증권시장 IPO 수요예측 역사상 최고를 기록했다.

전체 주문 규모는 1경5203조원이다.

특히 수요예측에 참여한 모든 기관투자자가 주당 희망공모가액으로 희망범위 상단인 30만원 이상을 제출했다.

일정 기간(15일~최대 6개월) 동안 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유확약 신청 비율도 77.4%에 달했다.

LG에너지솔루션의 최종 공모 주식수는 4250만 주, 총 공모 규모는 12조7500억원이다. 상장 후 시가 총액은 확정 공모가 기준 70조2000억원이다.

