[아시아경제 박소연 기자] 코스피 상장사 CJ는 종속회사(CJENMUSA)가 미국의 특수목적법인 계열사(CJ ENM USA Holdings)의 주식 7만8979주를 약 9384억원에 취득한다고 14일 공시했다.

주식 취득 뒤 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 공시 당일이다.

