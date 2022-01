고승범 "금리 상승세 불가피…가계·기업 대비할 때"

금융위원장, 금융위 간부회의 개최

[아시아경제 김진호 기자] 고승범 금융위원회 위원장은 한국은행의 기준금리 인상 결정과 관련해 "글로벌 긴축시계가 앞당겨지고 있는 상황에 금리상승 추세는 불가피한 측면이 있다"고 말했다.

고 위원장은 14일 정부서울청사에서 열린 금융위 간부회의에서 "앞으로는 리스크 관리에 만전을 기해야 할 것"이라며 이같이 밝혔다. 한은 금통위는 이날 오전 기준금리를 1.00%에서 1.25%로 0.25%포인트 인상했다.

고 위원장은 "가계와 기업 등 경제주체들은 저금리가 상수(常數))라는 인식에서 벗어나 본격적인 금리상승 국면에 대비해야 한다"고 당부했다. 특히 "민간 스스로 상환부담 증가에 대비해 갚을 수 있는 범위에서 빌리고, 조금씩 나누어 갚는 관행을 통해 불필요한 부채는 줄여나가야 한다"며 "과도한 레버리지를 일으켜 고평가된 자산에 투자하는 위험추구행위도 자제돼야 한다"고 강조했다.

아울러 "금융사는 금리 인상에 따른 부실위험 확대 소지를 면밀히 분석하면서 대손충당금 등 완충력을 충분히 쌓아야 할 것"이라며 "단기성과와 수익추구에 매몰되어 위기대응여력 확충에 소홀하지 않도록 각별히 유의해 달라"고 당부했다.

금융당국에 대해선 가계부채 관리 기조를 흔들림 없이 유지하며 부채 증가세를 정상화해야 한다고 주문했다. 고 위원장은 "금리상승 충격을 줄이도록 고정금리대출 공급을 확대하고 금리인하요구권 활성화, 신용회복지원 강화 등을 추진하겠다"고 말했다.

그러면서 "어려움을 겪는 소상공인들의 채무부담 경감을 위해 필요한 자금은 충분히 지원하되 점진적인 연착륙을 유도해 나가겠다"며 "대외충격에 대비해 비은행권 리스크 등에 대한 선제조치를 마련하고, 금융권 손실흡수능력이 충분한지 점검할 계획"이라고 덧붙였다.

