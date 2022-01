'광주 사고' HDC현산 안전보건경영시스템 인증취소…"제도 전면개편"

안전보건公 "안전보건관리체계 구축지원 강화 최선"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 안전보건공단은 광주 화정동 신축 아파트 공사의 시공사인 HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 18,900 전일대비 1,700 등락률 -8.25% 거래량 4,422,570 전일가 20,600 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 고용부 "HDC 현대산업개발 원·하청 현장소장 입건 후 수사 중"[종목속으로]'또 붕괴 사고' 와르르 무너진 HDC현대산업개발 주가“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 에 대한 안전보건경영시스템 인증을 취소했다고 14일 밝혔다.

이 시스템은 최고경영자가 경영방침에 안전보건정책을 선언하고 계획 수립, 실행 및 운영, 점검 및 시정조치 등을 한 뒤 결과를 직접 검토·개선토록 하는 안전보건활동 체계를 의미한다. 산업안전보건법상 기업들이 의무적으로 갖춰야 하는 시스템으로, 향후 중대재해처벌법의 중요한 기준이 되는 체계다. 공단이 HDC현산의 인증을 취소함에 따라 기존 인증 체계가 전면 강화·개편될 것으로 전망된다.

공단 관계자는 "광주 붕괴사고 관련 철저한 현장 조사와 원인 규명에 최선을 다해 재발 방지 대책을 마련하고, 안전보건경영시스템 인증업무를 전면 개편할 것"이라며 "근로자의 안전과 건강을 보호하기 위한 안전보건관리체계가 구축되도록 제도를 개선하고자 노력할 것"이라고 말했다.

