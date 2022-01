이재명 인천 공약 발표 "경인전철·경인고속도로 지하화"

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 14일 경인전철과 경인고속도로 지하화 방안 등을 담은 인천 지역 맞춤형 공약을 발표했다.

이 후보는 이날 인천 ‘매타버스(매주 타는 민생버스)’ 일정 중 하나로 이같은 공약을 발표했다.

이 후보는 “도심을 양분시키는 경인전철은 지역 발전의 가장 큰 걸림돌”이라며 “1호선의 지하화를 추진하고 지상에 공원 같은 생활시설과 업무시설을 배치해 단절된 도시를 연결하도록 하겠다”고 말했다.

이어 “교통 혼잡이 심각한 경인고속도로 지하화 사업도 적극 추진하고 수도권 광역급행철도, GTX-B노선도 조기 추진하겠다”며 “2호선 홍대역부터 부천 대장까지 지하철을 연결하는 사업도 인천 청라까지 연장하는 방안을 검토하겠다”고 덧붙였다.

이 후보는 인천 바이오산업을 강화해 글로벌 백신 허브로 도약할 수 있도록 지원하겠다고도 약속했다. 그는 “인천에는 코로나 백신과 치료제 생산 인프라가 잘 구축되어 있고, 송도가 K-바이오 랩허브로 지정된 만큼 충분히 가능한 일”이라고 강조했다.

또한 수도권 매립지 갈등과 영흥석탄화력발전소 전환 같은 해묵은 현안도 해결하겠다고 밝혔다. 이 후보는 “‘폐기물 발생지 처리 원칙 그리고 친환경 매립지 조성’이라는 원칙을 지키겠다”며 “수도권 3개 광역자치단체가 이해관계가 첨예한 만큼 중앙정부가 지방정부와의 적극적인 협력을 통해 합의 가능한 합리적 대안을 찾겠다”고 말했다.

이 후보는 그밖에도 인천 내항 개발, 제2 인천의료원 설립 지원, 강화 옹진 지역 규제 합리화 등도 검토하겠다고 했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr