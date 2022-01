내셔널지오그래픽, 中 베이징에 100평 규모 팝업스토어 열어

[아시아경제 이승진 기자] 더네이쳐홀딩스가 전개하는 내셔널지오그래픽 어패럴(이하 내셔널지오그래픽)이 중국 베이징 왕푸징 거리에 위치한 대형 쇼핑몰 WF 센트럴에 330㎡(100평) 규모의 팝업스토어를 열었다고 14일 밝혔다.

친환경 소재로 만들어진 매장은 빙산 이미지 포스터, 빙하가 녹는 순간이 담긴 스크린 영상으로 환경보호와 지구온난화 인식 제고에 나선 내셔널지오그래픽의 정체성을 표현했다.

팝업스토어 운영 기간 동안 선보이는 제품은 자연을 탐험하는 소비자들에게 용기를 전하는 ‘어반 라이트 아웃도어’ 콘셉트의 의류, 잡화 등이다.

내셔널지오그래픽은 지난 2019년 홍콩 침사추이 소재 쇼핑몰 ‘K11 뮤지아’ 1호점으로 성공적인 해외 진출을 알렸다. 이후 코로나19 영향에도 불구하고 인지도를 상승시키며 최근 1년 사이 약 360% 매출 성장을 이뤄냈다.

온라인 판매 또한 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 지난 2020년 내셔널지오그래픽 홍콩 자사몰을 연 이후 현지인 타겟팅 마케팅 전개 등을 통한 전략으로 온라인 매출이 전년 대비 290% 증가해 올해는 더욱 가파른 성장세가 이어질 것으로 예상된다.

내셔널지오그래픽 관계자는 “베이징 팝업스토어 오픈은 홍콩과 대만 등 현지에서 꾸준히 쌓아온 브랜드 파워와 마케팅 경험을 바탕으로 세계 최대 시장인 중국에서 판매를 시작했다는 점에서 의미가 크다”며 “베이징 팝업스토어를 시작으로 올해부터는 중국 현지를 비롯해 글로벌 패션 시장에서의 점유율을 본격적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편, 내셔널지오그래픽은 올해 안에 중국 상하이에 또 다른 팝업스토어를 열고 홍콩 및 마카오 등 중화권 현지 매장을 순차적으로 늘려갈 예정이다.

