올해 설 제수용품 구입비용 평균 28만4000원…3.7% 상승

[아시아경제 임춘한 기자] 올해 설 차례상을 차리는 데 드는 비용이 지난해보다 3.7% 늘어났다는 조사 결과가 나왔다.

14일 한국소비자단체협의회 물가감시센터는 이달 10~11일 서울 25개구 내 90개 시장과 유통업체의 설 제수용품 25개 품목에 대한 가격을 조사한 결과 평균 구입 비용(4인 기준)이 28만3923원으로 조사됐다고 밝혔다.

유통업태별로는 전통시장의 평균 구매 비용이 22만5834원으로 가장 낮았고 이어 일반슈퍼마켓(24만2998원), 대형마트(28만3389원), 기업형 슈퍼마켓(29만6423원), 백화점(40만8501원) 순이었다. 전통시장에서 살 경우 대형마트보다 평균 20.3% 저렴했다.

특히 채소·임산물은 32.2%, 축산물은 23.0% 저렴했고 이 밖에도 가공식품을 뺀 거의 모든 품목에서 전통시장 구입가가 더 낮았다. 그러나 식용유를 제외한 밀가루, 두부 등 가공식품은 대형마트 구입가가 전통시장보다 평균 12.7% 저렴했고 백화점 구입가 역시 전통시장보다 11.9% 저렴했다.

품목별로는 지난해 대비 수산물은 10.2% 상승했으며 축산물은 돼지고기 중 다짐육과 뒷다리가 29.6%, 수육용·목삼겹이 10.4% 올랐다. 상승률이 가장 높은 품목은 30.8% 오른 참조기였고 배는 16.5% 하락해 하락률이 가장 높았다. 가공식품 중에서는 설 명절상 준비에 기본이 되는 밀가루와 식용유가 각각 18.7%, 18.1% 올랐다.

협의회는 "정부의 16대 성수품 관리 품목 중 이번 조사에서 큰 폭으로 상승한 것으로 나타난 참조기와 돼지고기에 대해서는 물량 확보와 원활한 유통을 위해 좀 더 노력이 필요하다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr