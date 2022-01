문승욱 산업부 장관 "항공·우주산업, 국가전략산업 육성"

[세종=아시아경제 권해영 기자] 문승욱 산업통상자원부 장관은 14일 "도심항공교통(UAM), 드론 등 신 항공산업에 대한 지원을 강화하고 우주 산업에서 민간기업의 역할을 확대하겠다"고 강조했다.

문 장관은 이날 서울 JW 메리어트 호텔에서 한국항공우주산업진흥협회 및 한국항공우주학회 주관으로 열린 '2022년 항공우주인 포럼'에 참석해 "우주·항공산업을 국가전략산업으로 육성할 것"이라며 이같이 밝혔다.

이날 행사에는 문 장관을 비롯해 안현호 한국항공우주산업(KAI) 대표, 신현우 한화에어로스페이스 대표 등 산·학·연 관계자 100여명이 참석해 항공·우주산업의 발전 방향을 논의했다.

국내 항공산업은 1980년대 단순 조립·생산 단계에서 현재는 세계 6번째 초음속기(T-50) 수출국, 11번째 헬기(수리온) 개발국으로 발전했다. 국내 생산액은 2000년부터 연평균 9.5% 성장하며 2019년 60억달러를 달성했다. 코로나19가 발생한 2020년에는 전년 대비 18.7% 줄어든 49억달러에 머물렀다.

정부는 항공 제조업 분야를 특별고용지원업종으로 지정하고 상생협력보증제도를 수립해 시행하는 등 항공산업 생태계 지원에 나섰다. 업계도 항공기 여객수요 감소를 항공 화물수송으로 대체하고 구조조정보다는 유급휴직, 직업훈련 등을 실시하는 등 난관을 극복하기 위해 노력 중이다.

문 장관은 "우주·항공산업은 자본과 기술의 진입장벽이 높지만, 진입에 성공할 경우 장기적이고 안정적인 수익과 양질의 일자리를 창출할 수 있는 기술집약 산업"이라며 "우주·항공산업을 국가전략산업으로 육성하기 위해 핵심부품 분야의 경쟁력 확보, 신 항공산업 지원 강화, 우주 산업에서의 민간기업 역할 확대 등과 같은 정책을 추진하겠다"고 밝혔다.

