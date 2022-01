美 주담대 코로나19 이후 역대 최고…집값 하락 신호탄 될까?

[아시아경제 권재희 기자] 미국이 기준금리 인상을 앞두고 주택담보대출(모기지) 금리가 코로나19 대유행 이후 최고치를 기록한 것으로 나타났다.

13일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 미국 국책 모기지업체 프레디맥을 인용해 보도한 바에 따르면 30년 만기 고정금리 모기지는 3.45%로 일주일 전보다 0.23%포인트 오른 것으로 나타났다.

이는 3주 연속 상승한 것으로 2020년 3월 3.5% 이후 최고치를 기록했다.

앞서 1년 전 30년 만기 고정금리 모기지 금리는 2.79%로 역대 최저치인 2.65%를 근소하게 웃도는 수준이다.

15년 만기 고정금리 모기지 금리는 2.62%로 일주일 전보다 0.19% 포인트 올랐다. 5년 만기 변동금리 모기지 금리도 일주일 사이에 2.14%에서 2.57%로 인상됐다.

WSJ은 "연방준비제도(Fed)의 금리 인상 전망이 모기지 금리를 끌어올리고 있다"며 "높은 대출금리와 역대 최고 수준인 주택가격으로 인해 향후 주택수요가 감소할 가능성이 있다"고 분석했다.

전미부동산중개인협회(NAR)에 따르면 지난해 11월 미국 기존 주택의 중위가격은 35만3900달러(약 4억2000만원)로 1년 전보다 13.9% 올랐다.

샘 카터 프레디맥 수석이코노미스트는 "주택 가격 상승세를 고려하면 조만간 금리 인상이 주택 수요를 위축시킬 가능성이 있다"고 전망했다.

