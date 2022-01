해피콜, 농심 생생우동과 플랑 냄비 콜라보 SNS 이벤트

[아시아경제 김희윤 기자] 주방용품업체 해피콜은 농심과 온라인 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

양사는 따뜻한 국물이 생각나는 겨울을 맞아 ‘국물이 끝내줘요’라는 광고 카피로 유명한 농심 ‘생생우동’과 깊은 맛을 내는 해피콜의 ‘플랑 주물 냄비’로 이벤트를 진행한다.

이달 21일까지 공식 SNS(소셜네트워크서비스) 인스타그램에 댓글을 달면 10명에게 플랑 주물 양손냄비 20cm 1개와 생생우동 2팩을 증정한다.

이번 이벤트는 지난해 11월 진행한 '플렉스팬 매트 블랙'과 '새우깡 블랙' 콜라보 이벤트가 호응을 얻으며 두 번째로 기획된 행사다. 해피콜 계정을 팔로우한 뒤 친구 또는 겨울철 아이템을 댓글로 적으면 누구나 참여 가능하다.

해피콜 관계자는 "농심의 우동과 해피콜의 냄비가 뭉친 이번 이벤트가 한파가 잦은 올 겨울을 보내는 고객들에게 훈훈함을 선사할 수 있기를 바란다"며 "새해에도 고객에게 즐거움과 특별한 가치를 전하기 위해 다양한 협업에 주력할 계획이다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr