이노메트리는 국내 E사와 28억원 규모 2차전지 제조장비 공급 계약을 체결했다고 14일 공시했다. 이는 2020년 연결 매출액의 13.37%에 해당하는 수준이다. 계약 상대방의 영업비밀 요청으로 상대 회사명은 밝히지 않았다.

