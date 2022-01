유한킴벌리, ‘스카트 강력 살균 소독티슈’ 출시

대장균, 황색포도상구균 등 7종 세균 99.99% 이상 제거

[아시아경제 김희윤 기자] 유한킴벌리는 ‘스카트 강력 살균 소독티슈’를 출시했다고 14일 밝혔다.

스카트는 가정 내 필수품으로 빠르게 자리잡고 있는 스마트 홈클리닝 브랜드다. 집안관리용품 시장 진입 1년 만에 두 자릿수 점유율을 달성했다.

스카트 강력 살균 소독티슈는 중앙방역대책본부 제시기준 살균 유효 농도 범위인 에탄올 70% 이상(약액 기준)을 함유해 대장균, 녹농균, 황색포도상구균을 포함한 7종 세균을 30초 안에 99.99% 이상 제거한다.

늘어짐 없는 촘촘하고 탄탄한 원단을 적용해 변형이 적고 닦임성도 우수한 것이 특징이다. 공공장소 손잡이부터 스마트폰, 리모컨, 도어락 등 세균관리가 필요한 곳에 효과적으로 활용할 수 있다.

성분구성도 화장품 원료로 쓰이는 식품첨가물등급 자연유래 옥수수 발효 에탄올을 사용했다. 안전확인대상생활화학제품 지정과 안전·표시기준에 따른 알레르기 반응 가능물질 26가지와 화학보존제 11가지를 무첨가했다고 회사 측은 설명했다.

유한킴벌리 관계자는 “앞으로도 더 간편하고 편리한 맞춤형 홈클리닝용품들을 통해 집안 청결 관리를 돕고 위생적인 가정환경과 생활의 여유로움을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

