與, 국민의힘 MBC 항의방문에 “언론에 재갈 물리는 행위” 비판

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 지도부는 14일 국민의힘의 MBC 항의 방문에 대해 “언론에 재갈을 물리는 행위”라며 날을 세웠다. 앞서 MBC는 윤석열 국민의힘 대선 후보의 배우자 김건희씨의 7시간 통화 내용 보도를 예고했다.

송영길 대표는 이날 오전 여의도 당사에서 열린 선거대책위원회 본부장단 회의에서 “국민의힘이 오늘 김건희 녹취록 방송을 방해한다고 MBC에 몰려간다고 한다”며 “오전 11시 법원 가처분 심리를 앞두고 있는데 노골적으로 사법작용을 방해하고 언론에 재갈을 물리는 행위”라고 비판했다. 송 대표는 “이해를 할 수 없다. 이런 행위는 자기모순”이라고도 했다.

윤호중 원내대표도 “안에서 새는 바가지가 밖에서도 샌다. 민생국회를 거부하는 국민의힘이 이제는 언론사를 돌아다니면서 겁박, 협박을 하고 있다”며 “부당한 방송장악 시도이고 언론 길들이기 차원의 겁박이 아닐 수 없다”고 목소리를 높였다.

윤 원내대표는 “이렇게 언론사를 직접 찾아다니면서 언론의 자율성과 독립성을 침해하는 간섭행위를 하는 정당은 참 보기 어렵다”며 “민주당은 국민의 안전을 위해 코로나19와 싸울 때 국민의힘은 김건희를 위해서 사법당국, 언론과 싸우고 있다”고 꼬집었다.

