추운 겨울방학에도 이어가는 ‘따뜻한’ 학습 지원

중학 수학 플랫폼 ‘온중학교’

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북교육청은 겨울방학 기간 중인 17일부터 2월 17일까지 중학생 수학 교과 학습 지원을 위한 ‘온중학교’ 를 운영한다.

‘온중학교’는 코로나19로 인한 학습결손을 방지하고 체계적인 수학 학습 지원을 위해 운영되는 중학 수학 학습 플랫폼이다. 겨울방학 동안 유튜브 채널을 활용해 연속 학습 기회를 제공하는 맞춤형 학습으로 운영되고 새로운 학년 준비를 돕는다.

‘온중학교’는 중학교 수학 교과의 기본 개념과 원리를 다지는 ‘개념학습반’과 심화 문제 해결력을 키우는 ‘탐구학습반’으로 편성된다. 학년별로 주 2회씩 오후 9시부터 30분간 유튜브 채널로 운영한다.

유튜브 검색창에 ‘온중학교’를 입력하면 별도의 회원 가입 없이 학년별로 학습할 수 있으며 모바일 접속도 가능하다.

또 경북교육청은 중등 수학 교사 45명으로 이뤄진 겨울방학 학습지원단을 구성했다. ‘효과적인 실시간 쌍방향 수업을 위한 수업 연구 및 프로그램 활용’을 주제로 2일에 걸친 사전 연수를 통해 효과적인 실시간 쌍방향 수업 방법을 연구하고 콘텐츠를 제작했다.

‘온중학교’ 학습지원단의 한 교사는 “코로나19 이후 학습결손이 심화되는 가운데 학생들이 쉽고 편하게 접근할 수 있는 플랫폼을 활용해 체계적인 수학 학습을 지원할 수 있어 보람을 느낀다”고 말했다.

그는 “실시간 쌍방향 수업 역량을 키워 언제나 즐겁게 학습할 수 있는 공간을 만들어 나가겠다”고 의지를 다졌다.

배성호 중등교육과장은 “온중학교가 학습 공백을 최소화하고 학력 격차를 줄이는데 도움이 되길 바란다”며 “수학 학습에 대한 자기 주도적 학습력을 기를 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr