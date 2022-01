김창룡 경찰청장, 주말 강행 예고 '민중총궐기' 대책회의 주재

"불법집회 강행 시 엄정 사법처리…집행부 끝까지 추적"

[아시아경제 이관주 기자] 15일 서울 도심권에서 대규모 민중총궐기 집회가 예고된 데 대해 김창룡 경찰청장이 대책회의를 주재하고 현장 대응방안 등을 논의한다.

경찰청은 14일 오후 3시부터 김 청장 주재로 민중총궐기 집회 관련 상황 점검 대책회의를 개최한다고 밝혔다.

경찰은 현재 매일 3000~4000명대의 코로나19 신규 확진자가 발생하고 있고, 오미크론 변이가 빠르게 확산되고 있는 상황에서 대규모 집회가 강행될 경우 감염병 확산의 계기가 될 수 있을 것으로 보고 엄정 대응할 방침이다.

경찰청 관계자는 "정부의 방역강화 비상조치가 시행 중인 엄중한 시기에 전국에서 상경한 다수의 집회 참가자들로 인해 코로나19 감염병의 확산이 심각하게 우려된다"며 "집회금지에도 불구하고 방역수칙을 위반하면서 집회를 강행할 경우 법과 원칙에 따라 해산절차 진행 등 엄정하게 대응하겠다"고 강조했다.

경찰은 불법행위에 대한 수사전담팀을 편성해 신속·엄정하게 수사하는 한편, 반복적인 불법 행위를 주동하는 집행부에 대해서는 끝까지 추적해 사법처리하겠다고 덧붙였다.

경찰청은 "그동안 온 국민이 한마음으로 어렵게 지켜온 공동체의 방역체계가 위험에 처하는 위중한 상황이 발생하지 않도록 주최 측에서 지금이라도 불법집회 강행 계획을 자진 철회해 달라"고 요청했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr