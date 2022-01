[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 글로벌 투자자들의 높은 관심에 힘입어 미화 5억달러 규모 외화 ESG 선순위 채권 발행에 성공했다고 14일 밝혔다.

이번에 발행하는 채권은 미국 5년물 국고채에 60bp를 가산해 쿠폰 금리는 2.00%, 만기는 5년이다.

우리은행은 우수한 자산건전성과 재무성과를 바탕으로 해외 중앙은행, 연기금 같은 국부펀드 및 글로벌 자산운용사 등 우량 투자자를 유치하여 외화채권 발행에 성공했다고 밝혔다.

우리은행 관계자는 “국제금리의 변동성이 커질 수 있는 상황에서 외화채권 발행은 쉽지 않은 일”이라며 “우리금융그룹이 완전민영화된 이후 첫 해외 외화자금 조달이라는 점에서 관심을 모았다”고 밝혔다.

