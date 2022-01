설 준비 '쇼핑찬스' 이커머스서 쏟아진다

티몬 '2022 완벽한설준비', 선착순 15% 할인

위메프, '대한민국,농할 갑시다!' 기획전

[아시아경제 김철현 기자] 이커머스 업체들이 설을 앞두고 큰 폭의 할인을 제공하는 기획전을 잇따라 마련하고 있다. 코로나19 재확산으로 올해 설도 비대면 명절이 될 것으로 예상되는 가운데 소비자들이 보다 합리적으로 명절 준비를 하는 기회가 될 전망이다.

티몬은 설날을 앞두고 '2022 완벽한설준비' 프로모션을 진행 중이다. 우선 16일까지 매일 오전 9시에 선착순 2000명 한정으로 15% 할인쿠폰이 발급된다. 기간 내 ID별 1회 참여할 수 있다. 내달 2일까지 매일 참여 가능한 복주머니 카드뽑기 이벤트를 통해서도 최대 15% 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 이 밖에 선물하기 전용으로 지급되는 최대 3500원 할인쿠폰, 대량구매 시 최대 10만원 할인쿠폰, 데일리 쇼핑 10% 쿠폰, 카드사 2000원 할인, 카카오페이 간편결제 최대 1만원 할인 쿠폰 등을 제공한다.

카테고리별, 금액대별로 인기 상품도 추천한다. '오늘의 추천 상품' 코너를 통해선 매일 엄선한 특가의 설 선물 상품을 소개한다. 가격대별 선물 추천 카테고리를 통해 구매 편의성도 강화했다. 1만~3만원대 알뜰선물, 5만원대 이하의 실속선물, 10만원 이상 프리미엄 선물 등으로 구성해 원하는 가격대의 상품을 손쉽게 구매할 수 있게 했다.

위메프는 설을 앞두고 믿을 수 있는 국내산 농축산물을 한자리에 모아 '대한민국, 농할 갑시다!'를 선보였다. 위메프가 농림축산식품부, 한국농수산유통공사와 함께 진행하는 농축산물 소비 촉진 캠페인이다. 설 명절을 맞아 코로나19 장기화로 침체된 내수 경제를 활성화하고 소비자들에게 우수한 품질의 국내산 농축산물을 저렴한 가격에 판매하기 위해 마련됐다.

이번 행사에서는 설 선물세트, 제수품, 지역 특산물 등을 선보인다. 모든 고객에게 '농할갑시다' 상품 1만원 이상 구매 시 2000원 할인 가능한 쿠폰을 제공한다. 대표 설 선물 세트는 횡성 한우 선물세트, 나주배 선물세트, 서귀포 레드향 선물세트, 더덕 선물세트, 정남농협 잡곡 선물세트 등이다. 해남 햇꿀밤고구마, 제주 구좌 햇흙당근, 무안 자색양파, 안동 햇마, 청도 반건시 곶감 등 지역 특산물도 만나볼 수 있다.

