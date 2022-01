[아시아경제 박소연 기자] 코아스 코아스 071950 | 코스피 증권정보 현재가 1,420 전일대비 325 등락률 +29.68% 거래량 6,243,449 전일가 1,095 2022.01.14 09:55 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코아스, 불성실공시법인 미지정코아스 불성실 공시법인 지정예고 close 가 군사시설 보호구역 해제 소식에 거래제한폭까지 올랐다.

코아스는 14일 오전 9시26분 기준 유가증권 시장에서 전일보다 325원(29.68%) 오른 1420원에 거래되고 있다.

이날 더불어민주당과 정부는 '군사시설 보호구역 해제 및 완화' 당정 협의를 통해 "여의도 면적 3.1배에 달하는 군사시설 보호구역 905만 3894㎡를 해제하기로 했다"고 밝혔다. 또 통제보호구역 369만㎡ 제한보호구역으로 완화하기로 했다.

코아스는 비무장지대 인근인 파주시 판현면 방촌로에 1~3 생산 공장 및 물류센터를 보유하고 있다.

