[아시아경제 부애리 기자] 카카오게임즈가 다중접속역할수행게임(MMORPG) '오딘:발할라 라이징'으로 대만 시장을 공략한다.

14일 카카오게임즈에 따르면 '오딘'은 상반기 내 대만에서 '오딘:신반'이라는 이름으로 출시된다. 전날 사전예약 페이지를 열고 대만 이용자들을 대상으로 사전예약에 돌입했다.

카카오게임즈는 오는 22일부터 25일까지 진행되는 대만 게임 전시회 '타이페이 국제 게임쇼'에 오딘을 출품할 예정이다.

오딘은 모션 캡쳐 기술을 사용한 최고 수준의 그래픽, 북유럽 신화의 세계관, 전투 쾌감을 선사하는 대규모 전쟁 등의 콘텐츠를 갖고 있다고 회사 측은 설명했다. 오딘은 지난해 국내에서 엔씨소프트의 '리니지 형제(리니지M·2M)'를 꺾고 구글플레이 모바일 게임 매출 1위를 기록하는 등 흥행몰이에 성공했다.

대만 시장에 대한 정보는 오딘 공식 홈페이지 등에서 확인할 수 있다.

